Журналісти проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) побували на Донеччині, яку росіяни намагаються захопити, відвідали позиції мінометників і танкістів, а також – поспілкувалися з командирами, що керують обороною на підступах до Покровська. Про це йдеться в новому сюжеті.

За словами військових, Росія хоче заблокувати трасу між Покровськом та Мирноградом. Це може дати їм можливість просуватися далі одразу у двох напрямках – на північ Донеччини, до Краматорська, та в бік Дніпра.

У самому ж Покровську присутній ворог, що офіційно наприкінці жовтня визнав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Володимир Зеленський також зазначав, що на цей напрямок росіяни стягнули понад 170 тисяч солдатів.

Зараз головне для оборонців – забезпечити логістику, пояснюють військові, що воюють на напрямку. Бо від логістики залежить доля і Покровська, і сусіднього Мирнограда. Проте, оскільки небо контролюють росіяни, підвезення провізії чи боєкомплекту може стати дорогою в один кінець.

Одну з ділянок на південний захід під Покровськом боронить 152-га окрема єгерська бригада. Командир 3-го єгерського батальйону Олексій зазначає: "152 окрема єгерська бригада займає свою смугу з населеного пункту Котлине по населений пункт Удачне. У разі втрати нашої смуги відповідальності, противник зможе закріпитись на виробничих закладах, які вже не працюють – це шахти, там де він зможе добре накопичуватись, вийти на трасу, яка веде на Покровськ з Павлограда".

Командир наголосив, що падіння лінії оборони на його відрізку загрожує не лише Донецькій, а й Дніпропетровській області. "Але поки що на нашому напрямку немає його таких серйозних зусиль, які було б спрямовано вихід на Дніпропетровську область. Першочергово їхня задача – це Покровськ", – каже Олексій.

"Основні складнощі в логістиці – це контроль неба противником. Тому зазвичай потрібно чекати багато часу, коли ми можемо намагатися здійснити перевезення особового складу, матеріально-технічних засобів", - додав він.

Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, дав свою оцінку ситуації в Покровську: "Ситуація дійсно складна, але вона динамічна, тобто тривають вуличні бої, працюють наші ударно-пошукові групи, вони постійно переміщуються містом. Це повʼязано якраз з великим використанням ворогом керованих авіаційних бомб і безпілотників різних типів і класів. Дійсно, їх дуже багато в місті, тому ударно-пошуковим групам доводиться постійно переміщуватися, вишукувати ворога".

На запитання, чи вирішиться доля Покровська в найближчі тижні, Окішев не має одностайної відповіді: "Зараз ситуація настільки динамічна, що не можна сказати, що відбудеться за тиждень або кілька днів, тим більше не можна прогнозувати на місяць і ще далі".

Журналісти побували і на позиціях танкістів і мінометників.

"Ми пройшли тими ж шляхами, де кожного дня бійці долають кілометри туди і назад під дронами з провізією та спорядженням. Під час виходу з позицій знімальна група потрапила під РСЗВ. Під час зйомок у посадці над журналістами також кружляли дрон, а поруч розривалися КАБи. На точці евакуації ми стали випадковими свідками того, як піхотинці передають повідомлення рідним через рацію. Бійці перебувають на позиціях без ротації близько 150 днів", - йдеться в сюжеті.

Олексій, командир 3-го єгерського батальйону каже, що військовослужбовці вже пів року на позиціях, бо їх немає ким замінити. Через інтенсивність ворожих дронів важко провести ротацію.

Важливість ділянки на південний захід від Покровська - саме вона може бути додатковим логістичним шляхом.

"Від логістики, так, залежить практично все", – каже офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу Окішев. Логістика відбувається за рахунок важких бомберів, а також наземних роботизованих комплексів, зазначає офіцер. Але також каже, що зараз відновлюється логістика і по землі.

Бої за Покровськ

У серпні 2025-го президент Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.

Станом на 10 листопада найінтенсивніші бої в Покровську тривали в промзоні на півночі міста. Сили оборони змогли евакуювати поранених з Мирнограда і підвезти туди продукти і боєприпаси. Росіян намагаються нищити на підступах до міста.

11 листопада військові повідомляли, що росіяни активізували проникнення в Покровськ на легкій техніці. Їхню кількість у межах міста оцінюють у 300