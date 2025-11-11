Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

​Близько 150 днів на позиціях: "Український свідок" показав, як ЗСУ тримають оборону на підступах до Покровська

Журналісти пройшли стежками піхотинців під вогнем РСЗВ, КАБів і FPV. 

​Близько 150 днів на позиціях: "Український свідок" показав, як ЗСУ тримають оборону на підступах до Покровська
Фото: Український свідок

Журналісти проєкту "Український свідок" (Ukrainian Witness) побували на Донеччині, яку росіяни намагаються захопити, відвідали позиції мінометників і танкістів, а також – поспілкувалися з командирами, що керують обороною на підступах до Покровська. Про це йдеться в новому сюжеті. 

За словами військових, Росія хоче заблокувати трасу між Покровськом та Мирноградом. Це може дати їм можливість просуватися далі одразу у двох напрямках – на північ Донеччини, до Краматорська, та в бік Дніпра.

У самому ж Покровську присутній ворог, що офіційно наприкінці жовтня визнав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Володимир Зеленський також зазначав, що на цей напрямок росіяни стягнули понад 170 тисяч солдатів.

Зараз головне для оборонців – забезпечити логістику, пояснюють військові, що воюють на напрямку. Бо від логістики залежить доля і Покровська, і сусіднього Мирнограда. Проте, оскільки небо контролюють росіяни, підвезення провізії чи боєкомплекту може стати дорогою в один кінець.

Одну з ділянок на південний захід під Покровськом боронить 152-га окрема єгерська бригада. Командир 3-го єгерського батальйону Олексій зазначає: "152 окрема єгерська бригада займає свою смугу з населеного пункту Котлине по населений пункт Удачне. У разі втрати нашої смуги відповідальності, противник зможе закріпитись на виробничих закладах, які вже не працюють – це шахти, там де він зможе добре накопичуватись, вийти на трасу, яка веде на Покровськ з Павлограда".

Командир наголосив, що падіння лінії оборони на його відрізку загрожує не лише Донецькій, а й Дніпропетровській області. "Але поки що на нашому напрямку немає його таких серйозних зусиль, які було б спрямовано вихід на Дніпропетровську область. Першочергово їхня задача – це Покровськ", – каже Олексій.

"Основні складнощі в логістиці – це контроль неба противником. Тому зазвичай потрібно чекати багато часу, коли ми можемо намагатися здійснити перевезення особового складу, матеріально-технічних засобів", - додав він.

Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, дав свою оцінку ситуації в Покровську: "Ситуація дійсно складна, але вона динамічна, тобто тривають вуличні бої, працюють наші ударно-пошукові групи, вони постійно переміщуються містом. Це повʼязано якраз з великим використанням ворогом керованих авіаційних бомб і безпілотників різних типів і класів. Дійсно, їх дуже багато в місті, тому ударно-пошуковим групам доводиться постійно переміщуватися, вишукувати ворога".

На запитання, чи вирішиться доля Покровська в найближчі тижні, Окішев не має одностайної відповіді: "Зараз ситуація настільки динамічна, що не можна сказати, що відбудеться за тиждень або кілька днів, тим більше не можна прогнозувати на місяць і ще далі".

Журналісти побували і на позиціях танкістів і мінометників.

"Ми пройшли тими ж шляхами, де кожного дня бійці долають кілометри туди і назад під дронами з провізією та спорядженням. Під час виходу з позицій знімальна група потрапила під РСЗВ. Під час зйомок у посадці над журналістами також кружляли дрон, а поруч розривалися КАБи. На точці евакуації ми стали випадковими свідками того, як піхотинці передають повідомлення рідним через рацію. Бійці перебувають на позиціях без ротації близько 150 днів", - йдеться в сюжеті. 

Олексій, командир 3-го єгерського батальйону каже, що військовослужбовці вже пів року на позиціях, бо їх немає ким замінити. Через інтенсивність ворожих дронів важко провести ротацію.

Важливість ділянки на південний захід від Покровська - саме вона може бути додатковим логістичним шляхом. 

"Від логістики, так, залежить практично все", – каже офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу Окішев. Логістика відбувається за рахунок важких бомберів, а також наземних роботизованих комплексів, зазначає офіцер. Але також каже, що зараз відновлюється логістика і по землі.

Бої за Покровськ

У серпні 2025-го президент Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ. 

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста. 

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних. 

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто. 

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.

Станом на 10 листопада найінтенсивніші бої в Покровську тривали в промзоні на півночі міста. Сили оборони змогли евакуювати поранених з Мирнограда і підвезти туди продукти і боєприпаси. Росіян намагаються нищити на підступах до міста.

11 листопада військові повідомляли, що росіяни активізували проникнення в Покровськ на легкій техніці. Їхню кількість у межах міста оцінюють у 300
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies