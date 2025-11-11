До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Повідомили про заочну підозру п'ятьом росіянам, які командували ракетним ударом по об’єктах ЮНЕСКО у Львові

Йдеться про обстріл на початку вересня минулого року. 

Повідомили про заочну підозру п'ятьом росіянам
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову у ніч з 3 на 4 вересня 2024 року.

Як зазначили у СБУ, йдеться про ворожу атаку на цивільну інфраструктуру, що знаходиться у зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – "Ансамбль історичного центру м. Львів".

Тоді під час повітряного нападу рашисти задіяли дві аеробалістичні ракети "Кинджал" та одну крилату – Х-101.

Встановили, що загальне керівництво ворожою атакою здійснював генерал-майор Сергій Кувалдін – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил РФ.

До планування ракетного удару він залучив свого першого заступника полковника Сергія Шевеля.

Організувати атаку на цивільні об’єкти вони доручили підрозділам російської 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії, якою командує генерал-майор Микола Варпахович.

Далі він віддав наказ полковнику Олегу Скитському – командиру 121-го важкого бомбардувального полку РФ здійснити ракетний обстріл Львова.

Також до повітряного удару по місту рашисти залучили 44-й окремий авіаційний полк спецпризначення під командуванням ще одного російського полковника – Дениса Ахмадєєва.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення воєнних злочинців РФ до відповідальності.

  • Унаслідок тієї російської атаки у Львові померли семеро людей, ще понад 50 дістали поранення. Тоді загинули: Базилевич Емілія, Дарина, Ярина та Євгенія, Демидова Ірина, Погорецький Олександр та Арабський Юрій.
  • Були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, - на вулицях Коновальця та Кокорудза. 
