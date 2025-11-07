ДБР розслідує понад 2800 справ щодо злочинів проти нацбезпеки України

З початку повномасштабного вторгнення Росії розслідують 2 809 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави.

Про це розповіли у пресслужбі ДБР.

Найбільше проваджень – за фактами державної зради:

1 904 проваджень – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);

713 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);

46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Станом на початок листопада 2025 року:

1 535 особам повідомлено про підозру;

517 осіб оголошено в розшук;

1 357 осіб перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;

1 314 обвинувальних актів скеровано до суду.

У ДБР нагадали, що нещодавно повідомили про підозру колишньому депутату Одеської міськради, причетному до трагічних подій 2 травня 2014 року, а також винесли вироки для перебіжчика з Харківщини та зрадника з херсонської колонії.