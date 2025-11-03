Шахраї розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових.

Національна поліція екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Нацполіції.

Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових.

Щоби викликати довіру, фігуранти позиціонували себе як волонтери, публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку.

Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30–40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”.

Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах.

Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 мільйонів гривень.

Слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу кіберполіції Київщини та разом зі співробітниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ встановили всіх учасників схеми, зібрали докази їхньої діяльності та заблокували фінансові канали. Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб. У 2023 році обвинувальні акти щодо трьох учасників скерували до суду. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сам організатор після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні 2025 року його затримали на території Вірменії, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у міжнародному пункті пропуску “Краківець” на українсько-польському кордоні. Нині його етаповано до України для допиту та обрання запобіжного заходу в Печерському районному суді м. Києва.

За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб, передбачене покарання – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.