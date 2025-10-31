Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаПраво

ВАКС засудив ексголову ДФС до 6 років ув'язнення

Засудженого взяли під варту в залі суду.

ВАКС засудив ексголову ДФС до 6 років ув'язнення
Ілюстративне фото
Фото: САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав ексочільника Державної фіскальної служби (ДФС) винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка. 

Про це повідомляє Суспільне.

Колишньому голові ДФС призначили покарання у 6 років ув'язнення, його взяли під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.

Також колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського призначила йому штраф у 17 тис. гривень (максимальна сума за цією статтею). Також засуджений не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Спільник ексголови ДФС отримав 4 роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді, його також взяли під варту до набрання вироком законної сили.

Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо ж цього не станеться, ексголова ДФС може уникнути відповідальності через сплив строку давності.

  • Раніше повідомлялось, що у причетності до “газової справи” Онищенка звинувачують ексголову ДФС Романа Насірова. На думку обвинувачення, він із пособником видав незаконний наказ про розстрочення грошових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та ухилення від сплати податкового боргу шляхом його розстрочення. Держава зазнала близько 2 млрд гривень збитків. 
