ВАКС засудив ексголову ДФС до 6 років ув'язнення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав ексочільника Державної фіскальної служби (ДФС) винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка.

Про це повідомляє Суспільне.

Колишньому голові ДФС призначили покарання у 6 років ув'язнення, його взяли під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.

Також колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського призначила йому штраф у 17 тис. гривень (максимальна сума за цією статтею). Також засуджений не зможе обіймати певні посади впродовж трьох років.

Спільник ексголови ДФС отримав 4 роки тюрми з аналогічним штрафом та обмеженням по посаді, його також взяли під варту до набрання вироком законної сили.

Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо ж цього не станеться, ексголова ДФС може уникнути відповідальності через сплив строку давності.