Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаПраво

Судитимуть двох ділків, які за $500 тис. "продавали" керівну посаду держпідприємства НААН

Їм загрожує до п’яти років ув’язнення. 

Судитимуть двох ділків, які за $500 тис. "продавали" керівну посаду держпідприємства НААН
Ділки "продавали" посаду у НААН
Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть двох осіб, які за 500 тисяч доларів "продавали" керівну посаду одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук (НААН) України.

Про це розповіли у поліції Києва. 

"Фігуранти запевнили чоловіка, що мають можливість вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України та посприяти його призначенню на посаду виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств", – розповіли там. 

Наразі досудове розслідування завершили, порушникам загрожує до п’яти років ув’язнення. 

У поліції нагадали, що схему викрили у червні цього року

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, зловмисники під час спілкування з киянином розповіли, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України. За даними слідства, ділки запропонували співрозмовнику за 500 000 доларів отримати керівну посаду. 

"В разі погодження на пропозицію, підозрювані запевнили, що зможуть забезпечити прийняття рішення щодо призначення чоловіка на посаду керівника одного з державних підприємств НААН України. Ми затримали фігурантів на місці скоєння злочину під час передачі грошей", – зазначив Габінет. 

Тоді слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. На час слідства ці люди перебували під вартою.

  • У червні цього року президенту Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу повідомили про підозру у розтраті коштів.
  • Слідство встановило, що президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади. Однак фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН.
  • У липні Гадзала відсторонили від посади. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies