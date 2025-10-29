Судитимуть двох ділків, які за $500 тис. "продавали" керівну посаду держпідприємства НААН

Їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

У Києві судитимуть двох осіб, які за 500 тисяч доларів "продавали" керівну посаду одного з держпідприємств Національної академії аграрних наук (НААН) України.

Про це розповіли у поліції Києва.

"Фігуранти запевнили чоловіка, що мають можливість вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України та посприяти його призначенню на посаду виконувача обов’язків директора одного з державних підприємств", – розповіли там.

Наразі досудове розслідування завершили, порушникам загрожує до п’яти років ув’язнення.

У поліції нагадали, що схему викрили у червні цього року.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, зловмисники під час спілкування з киянином розповіли, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України. За даними слідства, ділки запропонували співрозмовнику за 500 000 доларів отримати керівну посаду.

"В разі погодження на пропозицію, підозрювані запевнили, що зможуть забезпечити прийняття рішення щодо призначення чоловіка на посаду керівника одного з державних підприємств НААН України. Ми затримали фігурантів на місці скоєння злочину під час передачі грошей", – зазначив Габінет.

Тоді слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. На час слідства ці люди перебували під вартою.