У Дарницькому районі відкрився Київ Мілітарі Хаб

На відкритті був присутній мер Риги.

У Дарницькому районі відкрився Київ Мілітарі Хаб
Відкриття другого «Київ Мілітарі Хаб»

В Дарницькому районі відкрився другий у столиці «Київ Мілітарі Хаб», створений за підтримки міжнародних партнерів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Разом з мером Риги Вієстурсом Кляйнберґсом відкрили в Дарницькому районі Центр комплексної підтримки для ветеранів та їх родин «Київ Мілітарі Хаб», який допомогли створити міжнародні партнери, зокрема, й латвійські. Центр надає різносторонню підтримку за принципом «рівний-рівному». 81% його працівників мають статус, пов’язаний з Захисниками та Захисницями, з них 35% – безпосередньо є ветеранами», - написав Віталій Кличко.

Основні напрямки роботи центру - консультаційний супровід, допомога в оформленні міських пільг та виплат, психологічна підтримка, консультації щодо медпослуг і правових питань, сприяння працевлаштуванню та освіті, спортивна реабілітація, соціальна інтеграція та дозвілля, повідомив мер.

Він зазначив, що у столиці зареєстровані 100 000 ветеранів і майже 300 000 членів родин Захисників та Захисниць. Для безбар’єрного доступу ветеранів до міських послуг створено «Електронний кабінет Захисників». Там вже зареєстровано 37 000 осіб. Для них в Кабінеті доступні понад 30 послуг. 

Також Кличко повідомив, що у планах міської влади – створити такі центри у кожному районі Києва. 

«Дав доручення на розбудову мережі центрів ветеранської підтримки. Вони мають працювати в кожному районі Києва. Початок вже покладений. Крім центру, який відкрили сьогодні, діє Центр на вул. Хрещатик, 36. Триває ремонт великого інтерактивного простору в центральній частині міста та незабаром розпочнуться роботи в Дніпровському районі», - поінформував Віталій Кличко.

 
