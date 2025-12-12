Росія подає позов проти бельгійського депозитарію Euroclear до Арбітражного суду Москви через заморожені активи

У позові йдеться, що механізми «прямого чи непрямого використання» активів є «незаконними і суперечать міжнародному праву».

Центральний банк РФ у заяві в п’ятницю повідомив, що подає позов до Московського арбітражного суду щодо «незаконних дій» бельгійського депозитарію Euroclear, які роблять «неможливим для банку розпоряджатися своїми коштами та цінними паперами», пише Bloomberg.

В окремій заяві банк попередив, що оскаржуватиме будь-яке несанкціоноване використання активів Європейською комісією «в усіх доступних компетентних органах, включно з національними судами, судовими органами іноземних держав та міжнародними організаціями». Також він домагатиметься «примусового виконання судових рішень» у будь-якій державі, зазначили в банку.

Росія вимагатиме відшкодування збитків у розмірі загальної суми заморожених активів, а також додаткового доходу, втраченого через їх блокування, повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на регулятора.

Як зазначає Bloomberg, ЄС у п’ятницю має схвалити угоду, яка дозволить подовжити замороження близько €210 млрд ($246 млрд) суверенних активів Росії, що перебувають у блоці від початку великої війни. Більшість коштів зберігається в Euroclear, і уряд у Брюсселі опирався зусиллям ЄС використати ці кошти для забезпечення життєво важливого кредиту для України.

Втручання банку має на меті посилити тиск на європейських посадовців, багато з яких і без того нервують через фінансові та юридичні наслідки використання російських державних активів для допомоги Україні. Це повторює модель, яку застосовують низка російських компаній: вони отримують рішення проти міжнародних корпорацій у місцевих судах, а потім намагаються домогтися їх виконання в іноземних юрисдикціях.