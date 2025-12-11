Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
"Будуть пропозиції – будуть рішення": Зеленський очікує на список голів ОДА для їх заміни

Списком займатимуться урядовці і профільний заступник голови ОП. 

"Будуть пропозиції – будуть рішення": Зеленський очікує на список голів ОДА для їх заміни
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський чекає на список голів обласних адміністрацій, стосовно яких “є ті чи інші питання”. У списку, крім їхніх прізвищ, мають бути пропозиції кандидатів на заміну. Про це він розповів на зустрічі з журналістами. 

Формувати список будуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба та профільний заступник керівника Офісу президента – це Віктор Микита.

“Також було завдання для СБУ. Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору. Щодо військових адміністрацій – я більше розмовляю з Генеральним штабом. Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається з ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції – тоді будуть рішення", – сказав він.
