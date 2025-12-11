Президент України Володимир Зеленський чекає на список голів обласних адміністрацій, стосовно яких “є ті чи інші питання”. У списку, крім їхніх прізвищ, мають бути пропозиції кандидатів на заміну. Про це він розповів на зустрічі з журналістами.

Формувати список будуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба та профільний заступник керівника Офісу президента – це Віктор Микита.

“Також було завдання для СБУ. Я збираю інформацію і, безумовно, я запитую різних представників правоохоронного сектору. Щодо військових адміністрацій – я більше розмовляю з Генеральним штабом. Я запитую, які є питання щодо, наприклад, Донецької області, що у нас відбувається з ВЦА, які є питання щодо Одеси. Власне, коли будуть пропозиції – тоді будуть рішення", – сказав він.



