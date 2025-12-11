Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Політика

Зеленський не вважає пріоритетним питанням призначення нового голови ОПУ

Він зосереджений на роботі з США і європейцями задля завершення війни. 

Зеленський не вважає пріоритетним питанням призначення нового голови ОПУ
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський не вважає пріоритетним питанням призначення нового голови свого Офісу. У спілкуванні з журналістами 11 грудня він сказав, що зараз зосереджений на розробці мирної угоди і роботі передусім з американцями. 

Президент зізнався, що здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань. Він вважає, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки. 

"Я провів кілька консультацій. Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати. Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабінеті Міністрів, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні – міністра енергетики і міністра юстиції. Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом Міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців – вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу – але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на міністерство енергетики та міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет Міністрів", – сказав він.

Зеленський назвав пріоритетом закінчення війни і його міжнародну робота передусім зі США, також роботу з Коаліцією охочих.
