Волонтери передали бійцям 44 бригади ЗСУ велику партію зарядних станцій Пресреліз

Також «Українська команда» передає на передову протидронові сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників.

Волонтери передали бійцям 44 бригади ЗСУ велику партію зарядних станцій

Волонтери «Української команди» передали бійцям 44 ОМБр ЗСУ велику партію потужних зарядних станцій. Про це йдеться на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали партію потужних зарядних станцій бійцям 44 окремої механізованої бригади. Ці героїчні хлопці захищали Луганщину, Харківщину. А зараз мужньо стримують просування ворога на Донеччині», - йдеться у повідомленні. 

Раніше «Українська команда» передала партії зарядних станцій 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, Третьому армійському корпусу, полку «Ахіллес» СБС та іншим військовим підрозділам. 

Також «Українська команда» передає на передову протидронові сіткомети, які дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників, в тому числі на оптоволокні. Долучитися до збору на сіткомети можна за посиланнями:

Приватбанк 

UAPay 

Монобанк 
