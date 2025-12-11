Проведення виборів під час активних бойових дій несе загрозу фундаментальним інтересам та принципам України, вважають у партії.

Спочатку необхідно забезпечити припинення вогню та початок мирного процесу, і лише після цього розпочинати розмови про вибори. Про це йдеться в заяві партії «УДАР Віталія Кличка».

«Рішення про проведення виборів має ґрунтуватися на реальній ситуації, а не ухвалюватися під зовнішнім тиском. Ми маємо вистояти у цій війні, а не прагнути миру за будь-яку ціну. Бо цією ціною може стати втрата держави. Спочатку – припинення вогню та початок мирного процесу, а лише після цього – розмови про вибори», - заявили в партії УДАР.

В партії Віталія Кличка впевнені, що проведення виборів під час активних бойових дій є неможливим, оскільки несе загрозу фундаментальним інтересам та принципам України.

1. Існує загроза збереженню цілісності держави. Проведення виборів відкриває додатковий політичний фронт, який роз’єднає суспільство і послабить оборону країни.

2. Буде порушено право голосу. Мінімально необхідні умови для виборів – стале припинення вогню і початок політичного врегулювання. Лише тоді держава може забезпечити безпеку виборців та організувати процес без ризику хаосу або зриву. Волевиявлення під ракетними обстрілами – це точно не про демократію.

3. Буде порушено право бути обраним. Військові, які сьогодні боронять Україну, повинні мати можливість не тільки проголосувати, а й балотуватися. Так само громадяни, які вимушено опинилися за кордоном. А у випадку виборів без припинення активних бойових дій право визначати майбутню долю країни буде відібрано у тих, хто зараз за цю країну на передовій віддає своє здоров’я та життя.

«Демократія та вибори – це основа, на якій стоїть Українська держава. Але зараз йдеться про країну, що живе під ракетними атаками та стримує просування ворога на фронті», - наголосили в партії «УДАР Віталія Кличка».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп публічно запитав, скільки ще часу до проведення виборів в Україні. У відповідь Володимир Зеленський звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням підготувати необхідну законодавчу базу для проведення виборів під час війни, «щоб уникнути спекуляцій та тиску американців».