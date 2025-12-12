Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаПолітика

Трамп створює коаліцію з п’ятьма країнами для протистояння Китаю щодо рідкоземів та технологій

Нова коаліція має залучити Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль.

Трамп створює коаліцію з п’ятьма країнами для протистояння Китаю щодо рідкоземів та технологій
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Трампа планує запустити коаліцію партнерів із підписанням у п’ятницю, 12 грудня, Декларації Pax Silica, яка об’єднає Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль у співпраці, спрямованій на подолання дефіцитів доступу до критично важливих мінералів і витіснення масштабних інвестицій Китаю в ці мінерали та технологічний сектор. Адміністрація також активно шукає інші країни для приєднання до групи, пише Politico

Ініціатива демонструє, наскільки адміністрація Трампа розглядає майже монопольне становище Китаю на ринку рідкісноземельних металів — мінералів, критично важливих для цивільного та військового застосування, — а також домінування в інших частинах глобального ланцюга постачання як серйозну загрозу.

Пекін використовував своє домінування в секторі через експортні обмеження, покликані відповісти на агресивну тарифну політику адміністрації Трампа щодо китайського імпорту.

Декларація також відображає занепокоєння США масштабними інвестиціями Китаю у штучний інтелект і квантові обчислення, які можуть дати йому конкурентну перевагу в економіці XXI століття.

Підписання декларації відкриває одноденний саміт Pax Silica, який організовує адміністрація. У ньому візьмуть участь представники Європейського Союзу, Канади, Нідерландів і Об’єднаних Арабських Еміратів. Під час саміту обговорюватимуть співпрацю в таких сферах, як передове виробництво, переробка мінералів і логістика.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies