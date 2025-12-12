Адміністрація Трампа планує запустити коаліцію партнерів із підписанням у п’ятницю, 12 грудня, Декларації Pax Silica, яка об’єднає Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль у співпраці, спрямованій на подолання дефіцитів доступу до критично важливих мінералів і витіснення масштабних інвестицій Китаю в ці мінерали та технологічний сектор. Адміністрація також активно шукає інші країни для приєднання до групи, пише Politico.

Ініціатива демонструє, наскільки адміністрація Трампа розглядає майже монопольне становище Китаю на ринку рідкісноземельних металів — мінералів, критично важливих для цивільного та військового застосування, — а також домінування в інших частинах глобального ланцюга постачання як серйозну загрозу.

Пекін використовував своє домінування в секторі через експортні обмеження, покликані відповісти на агресивну тарифну політику адміністрації Трампа щодо китайського імпорту.

Декларація також відображає занепокоєння США масштабними інвестиціями Китаю у штучний інтелект і квантові обчислення, які можуть дати йому конкурентну перевагу в економіці XXI століття.

Підписання декларації відкриває одноденний саміт Pax Silica, який організовує адміністрація. У ньому візьмуть участь представники Європейського Союзу, Канади, Нідерландів і Об’єднаних Арабських Еміратів. Під час саміту обговорюватимуть співпрацю в таких сферах, як передове виробництво, переробка мінералів і логістика.