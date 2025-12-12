Трамп звинуватив Зеленського, що тому "єдиному не подобається" мирний план

Замість 28 пунтів з початкового документа, за словами республіканця, залишилося лише "чотири чи п'ять".

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що єдина людина, якій не подобається запропонований ним мирний план щодо урегулювання війни в Україні - це Володимир Зеленський.

Господар Білого дому розповів, що оточенню глави української держави проєкт угоди, навпаки, подобається. Трамп також зазначив, що план нині складається з "чотирьох чи п'яти пунктів". Процес переговорів є складним, бо "передбачає розподіл територій".

Президент додав, що домогтися завершення війни в Україні "в тисячу разів складніше, аніж укласти угоду в сфері нерухомості".