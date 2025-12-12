Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп звинуватив Зеленського, що тому "єдиному не подобається" мирний план

Замість 28 пунтів з початкового документа, за словами республіканця, залишилося лише "чотири чи п'ять".

Трамп звинуватив Зеленського, що тому "єдиному не подобається" мирний план
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що єдина людина, якій не подобається запропонований ним мирний план щодо урегулювання війни в Україні - це Володимир Зеленський

Господар Білого дому розповів, що оточенню глави української держави проєкт угоди, навпаки, подобається. Трамп також зазначив, що план нині складається з "чотирьох чи п'яти пунктів". Процес переговорів є складним, бо "передбачає розподіл територій".

Президент додав, що домогтися завершення війни в Україні "в тисячу разів складніше, аніж укласти угоду в сфері нерухомості". 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies