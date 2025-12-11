Україна і Польща запускають три спільні робочі групи з безпеки

Також держави підписали оновлену угоду про боротьбу зі злочинністю.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів зустріч із польським колегою Марціном Кервінським та анонсував зпуск трьох спільних робочих груп у січні.

За словами Клименка, Україна і Польща мають спільні виклики — безпека повітряного простору, захист критичної інфраструктури, охорона кордону та протидія російським інформаційним атакам.

Серед груп, які запрацюють наступного місяця:

антидронова оборона — формування захисту повітряного простору Європи, безпека критичної інфраструктури, технології нейтралізації ворожих БпЛА.

цивільний захист — евакуації, рятувальні операції, система оповіщення.

протидія інформаційним загрозам — спільна боротьба з російською дезінформацією та фейками.

Україна передала польським партнерам свій досвід виявлення та попередження диверсій і терактів, зокрема, підривів на залізниці й підпалів автомобілів.

Окремим блоком стало питання захисту українців у Польщі. Кервінський та радник прем’єр-міністра Мацей Дущик окреслили очікувані зміни міграційної політики. Водночас польська сторона підтвердила готовність підтримувати вразливі категорії українців та працювати над спільною стратегією їхнього повернення після встановлення справедливого миру.

Україна та Польща також підписали оновлену Угоду про співробітництво у боротьбі зі злочинністю, яка замінює документ 1999 року та враховує сучасні безпекові реалії.