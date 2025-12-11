Росіяни атакували Україну ракетами
Україна згодна встановити чисельність армії на рівні 800 000 людей

Це питання обговорили з військовими. 

Україна згодна встановити чисельність армії на рівні 800 000 людей
Десантно-штурмові війська Збройних Сил України
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Україна погодилася на обмеження чисельності армії у 800 000 людей. Це погоджено з військовими, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 11 грудня.

Йдеться про те, аби закріпити це число в мирній угоді. Зеленський нагадав, що раніше, в перший рік повномасштабної війни, Росія вимагала скорочення до 40-50 000.

"Були різні цифри в документах. До речі, пам’ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч? На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", – сказав він.

До повномасштабної війни чисельність армії України складала близько 250 000 людей. Росія після нападу почала вимагати скорочення армії України. У першому варіанті угоди, яку США передали Україні, за даними ЗМІ, йшлося про 600 000.
