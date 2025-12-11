Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
ГоловнаСуспільствоПодії

Суд відправив під варту поліцейську, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках

Вона може вийти під заставу у розмірі 242 тис. гривень.

Суд відправив під варту поліцейську, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках
Суд відправив під варту поліцейську, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках
Фото: Суспільне Чернігів

Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід поліцейській, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках Чернігівської області.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд відправив поліцейську під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. гривень.

Як розповіла у суді співробітниця поліції, вона їхала на виклик щодо ДТП, проблискові маячки на авто працювали, і звуковий сигнал вона подавала тричі.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Це пояснювали тим, що затримана може приховуватися від слідства та впливати на свідків й колег.

Втім, захисниця затриманої просила, щоб суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Застосовано тримання під вартою, оскільки підозра обґрунтована і зважаючи на обставини цієї справи існують ризики, на які посилалась сторона обвинувачення. Однак не на стільки ймовірні, щоб заборонити вам внести заставу. Застава в тому розмірі, яка визначена буде забезпечувати виконання цих ризиків і гарантувати належну процесуальну поведінку", - пояснив суддя Богдан Крапивний.

Керівник обласної прокуратури Сергій Дейнека у коментарі Суспільному сказав, що, скоріш за все, прокуратура звертатиметься до апеляції.

  • 10 грудня у Прилуках наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула. 
  • Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies