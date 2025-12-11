Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід поліцейській, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках Чернігівської області.
Про це повідомляє Суспільне.
Суд відправив поліцейську під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. гривень.
Як розповіла у суді співробітниця поліції, вона їхала на виклик щодо ДТП, проблискові маячки на авто працювали, і звуковий сигнал вона подавала тричі.
Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Це пояснювали тим, що затримана може приховуватися від слідства та впливати на свідків й колег.
Втім, захисниця затриманої просила, щоб суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
"Застосовано тримання під вартою, оскільки підозра обґрунтована і зважаючи на обставини цієї справи існують ризики, на які посилалась сторона обвинувачення. Однак не на стільки ймовірні, щоб заборонити вам внести заставу. Застава в тому розмірі, яка визначена буде забезпечувати виконання цих ризиків і гарантувати належну процесуальну поведінку", - пояснив суддя Богдан Крапивний.
Керівник обласної прокуратури Сергій Дейнека у коментарі Суспільному сказав, що, скоріш за все, прокуратура звертатиметься до апеляції.
- 10 грудня у Прилуках наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.
- Нацполіція розпочала службове розслідування за фактом смертельної ДТП.