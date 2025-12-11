Вона може вийти під заставу у розмірі 242 тис. гривень.

Суд відправив під варту поліцейську, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках

Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід поліцейській, яка збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках Чернігівської області.

Про це повідомляє Суспільне.

Суд відправив поліцейську під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 242 тис. гривень.

Як розповіла у суді співробітниця поліції, вона їхала на виклик щодо ДТП, проблискові маячки на авто працювали, і звуковий сигнал вона подавала тричі.

Прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Це пояснювали тим, що затримана може приховуватися від слідства та впливати на свідків й колег.

Втім, захисниця затриманої просила, щоб суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Застосовано тримання під вартою, оскільки підозра обґрунтована і зважаючи на обставини цієї справи існують ризики, на які посилалась сторона обвинувачення. Однак не на стільки ймовірні, щоб заборонити вам внести заставу. Застава в тому розмірі, яка визначена буде забезпечувати виконання цих ризиків і гарантувати належну процесуальну поведінку", - пояснив суддя Богдан Крапивний.

Керівник обласної прокуратури Сергій Дейнека у коментарі Суспільному сказав, що, скоріш за все, прокуратура звертатиметься до апеляції.