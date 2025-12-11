НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Уряд підтримав можливість повного оформлення європротоколу у Дії

Оформлювати європротокол у Дії можна буде вже у першому кварталі 2026 року.

Уряд підтримав можливість повного оформлення європротоколу у Дії
ДТП, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку Дія. 

Про це повідомили прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події", – написала Свириденко. 

Дія автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування. Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. 

Щоб оформити такий європротокол, потрібно буде:

  • сформувати повідомлення про ДТП в Дії
  • Дія заповнить всі дані з реєстрів 
  • додати фото
  • вибрати схему, місце, дату та час
  • отримати погодження іншого учасника 
  • підписати заяву за допомогою Дія.Підпис.

Статус розгляду європротоколу буде відстежуватися в Дії в режимі реального часу. А автоматична перевірка даних у реєстрах унеможливить ситуацію, коли у виплаті відмовляють через помилку в прізвищі чи номері авто.
