Голова ВР Стефанчук підписав закон про бюджет на 2026 рік

Сьогодні, 8 грудня, голова Верховної ради Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної ради України.

Також там зазначається, що документ направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.