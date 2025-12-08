Голова ВР Стефанчук підписав закон про бюджет на 2026 рік

Сьогодні, 8 грудня, голова Верховної ради Руслан Стефанчук підписав проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.
Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної ради України.
Також там зазначається, що документ направили на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
- Верховна Рада проголосувала на засіданні 3 грудня за проєкт бюджету на 2026-ий у другому читанні. Депутати виконали вимогу Міжнародного валютного фонду – голосування відбулося до 1 січня.
- За проєкт бюджету віддали голоси 257 депутатів.
- Пріоритетами бюджету стануть Сили оборони, освіта, соцпідтримка і охорона здоров'я. Освітянам заклали підвищення виплат, військовослужбовцям – ні.
- Доходи становитимуть 2,391 трлн грн, у тому числі загальний фонд – 2,162 трлн грн, спеціальний – 230 млрд грн.
- Детальніше про бюджет на наступний рік читайте у матеріалі LB.ua "Парламент ухвалив бюджет-2026: без підвищення зарплат військовим, але з мільярдами на “стратегічні комунікації”.