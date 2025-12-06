Укренерго: на відновлення енергосистеми після атаки Росії знадобляться тижні

На покращення ситуації зі світлом після масованої атаки Росії у ніч на 6 грудня знадобиться не декілька днів, а тижні.
Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає «Радіо Свобода».
За його словами, тривалість відключень у більшості областей суттєво зросла.
«На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12–16 тривають відключення… Ми мали б мати графіки від 4 до 8 годин, але через удари по енергосистемі тривалість збільшилася», — сказав він.
Зайченко наголосив, що над усуненням наслідків працюють бригади енергетиків, однак ситуація залишається складною:
«Ситуація досить важка, і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись», — зазначив він.
Голова правління підкреслив, що вплинути на ситуацію можуть як споживачі, так і погодні умови.
«Єдиним засобом покращення ситуації є зміна поведінки наших споживачів… Зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні прилади лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода», — підсумував Зайченко.
Він додав, що сонячні дні здатні полегшити навантаження на систему і частково компенсувати дефіцит потужності.
- Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у 8 областях. У шести областях виникли перебої зі світлом.
- У результаті обстрілів атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.