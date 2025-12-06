ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Укренерго: на відновлення енергосистеми після атаки Росії знадобляться тижні

Вплинути на ситуацію можуть як споживачі, так і погодні умови.

Укренерго: на відновлення енергосистеми після атаки Росії знадобляться тижні
голова правління Укренерго Віталій Зайченко
Фото: Укренерго

На покращення ситуації зі світлом після масованої атаки Росії у ніч на 6 грудня знадобиться не декілька днів, а тижні.

Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко, передає «Радіо Свобода».

За його словами, тривалість відключень у більшості областей суттєво зросла.

«На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть, до 12–16 тривають відключення… Ми мали б мати графіки від 4 до 8 годин, але через удари по енергосистемі тривалість збільшилася», — сказав він.

Зайченко наголосив, що над усуненням наслідків працюють бригади енергетиків, однак ситуація залишається складною:

«Ситуація досить важка, і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись», — зазначив він.

Голова правління  підкреслив, що вплинути на ситуацію можуть як споживачі, так і погодні умови.

«Єдиним засобом покращення ситуації є зміна поведінки наших споживачів… Зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні прилади лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода», — підсумував Зайченко.

Він додав, що сонячні дні здатні полегшити навантаження на систему і частково компенсувати дефіцит потужності.

  • Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у 8 областях. У шести областях виникли перебої зі світлом.
  • У результаті обстрілів атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
