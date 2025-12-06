Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося 151 бойове зіткнення

Росіяни залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Станом на 22:00 6 грудня відомо, що від початку доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському агресор проводив наступальні дії у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Триває бій у одній локації.

12 штурмових дій військ противника відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. Ще одне боєзіткнення триває.

Одну ворожу атаку відбили поблизу Міньківки, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському росіяни 21 раз йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом знешкодили 110 окупантів, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, два укриття особового складу, також уразили артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки. Авіаударів зазнали Маломихайлівка та Данилівка.

На Гуляйпільському зафіксували 14 бойових зіткнень в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне та Гуляйполе.

На Оріхівському ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового, та завдав авіаудару по Веселянці.

На Придніпровському противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Ольгівці.