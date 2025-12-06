ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Пентагон був готовий передати Україні Tomahawk, але Трамп відмовив

Можливість постачання цих ракет зберігається й нині.

Пентагон був готовий передати Україні Tomahawk, але Трамп відмовив
колишній посол США в Україні Вільям Тейлор
Фото: Нацполіція України

Міноборони США завершило всі підготовчі кроки для передачі Україні ракет великої дальності Tomahawk, але процес зірвався через те, що рішення так і не підписав президент США Дональд Трамп

Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, пише видання n-tv.

Тейлор наголосив, що військові структури США очікували лише формального дозволу.

«Скажу вам так: наше Міністерство оборони було готове до рішення президента щодо передачі Україні ракет Tomahawk. Вони були повністю готові», — підкреслив дипломат.

Він уточнив, що попри відсутність дозволу з боку Трампа, сама можливість постачання зберігається й нині.

«Я вважаю, що це було б важливо — не вирішальний фактор у війні, але суттєвий елемент тиску на Путіна», — додав колишній посол.
