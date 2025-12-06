Адміністрація Трампа планує розширити заборону на в’їзд для громадян низки країн. Список може становити більш ніж 30 держав.

Як пише АР, про це заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Це – останнє обмеження, запроваджене після того, як чоловіка з Афганістану звинуватили у стрілянині в двох військовослужбовців Національної гвардії.

Розширення списку ґрунтуватиметься на забороні, оголошеній у червні. Тоді повністю заборонили в’їзд громадянам із 12 країн та обмежили доступ до США для людей із семи інших.

У дописі в соцмережах раніше цього тижня Ноем натякнула, що до списку буде додано більше держав.

Під час інтерв’ю з ведучою Fox News Лорою Інгрем Ноем відмовилася назвати деталі, зазначивши, що президент Дональд Трамп ще визначає, які саме країни будуть включені. Після стрілянини за участю Нацгвардії адміністрація вже посилила обмеження для 19 країн, які входять до початкового списку заборони на подорожі, серед них Афганістан, Сомалі, Іран і Гаїті.

У Ноем запитали, чи справді заборона розширюється до 32 країн, і які саме країни будуть додані до тих 19, оголошених раніше.

"Я не буду уточнювати кількість, але це понад 30. І президент продовжує оцінювати країни. Якщо там немає стабільного уряду, якщо це країна, яка не може функціонувати та не може сказати нам, хто ці люди, і допомогти в їх перевірці, то чому ми повинні дозволяти їм приїжджати до Сполучених Штатів?", – сказала Ноем.

Міністерство внутрішньої безпеки не прокоментувало, коли може набути чинності оновлена заборона та які країни потраплять до неї.

Адміністрація Трампа стверджує, що необхідно посилити перевірки, щоб упевнитися, що люди, які в’їжджають або вже перебувають у США, не становлять загрози. Критики ж кажуть, що адміністрація травмує людей, які вже пройшли ґрунтовну перевірку, щоб потрапити до США, і що ці заходи є по суті колективним покаранням.

Лише за трохи більше ніж тиждень адміністрація зупинила ухвалення рішень щодо надання притулку, призупинила обробку імміграційних бенефітів для людей зі списку 19 країн, а також зупинила видачу віз афганцям, які допомагали США під час війни.

У четвер Служба громадянства та імміграції США оголосила, що скорочує термін дії дозволів на роботу для певних категорій заявників, включно з біженцями та особами, які шукають притулку, щоб змусити їх частіше подавати заяви на поновлення й проходити додаткові перевірки.