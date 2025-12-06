​Reuters: США хочуть, щоб Європа до 2027 року перебрала на себе більшість оборонних спроможностей НАТО

Якщо Європа не виконає вимог, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

Сполучені Штати хочуть, щоб Європа до 2027 року перебрала на себе більшу частину звичайних оборонних спроможностей НАТО – від розвідки до ракетних систем.

Як пише агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел, про це цього тижня у Вашингтоні повідомили дипломатам чиновники Пентагону. Такий стислий термін здається деяким європейським офіційним особам нереалістичним.Співрозмовники видання знайомі із перебігом зустрічі, включно з одним американським посадовцем.

На робочій нараді, на якій були присутні працівники Пентагону, що опікуються політикою НАТО, та кілька європейських делегацій, виявилося, що Вашингтон досі незадоволений прогресом Європи у зміцненні обороноздатності після масштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Американські чиновники заявили європейським партнерам, що якщо Європа не виконає вимог до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО. За словами одного з американських посадовців, деякі члени Конгресу знають про такий сигнал Пентагону та занепокоєні ним.

Звичайні оборонні спроможності включають неядерні ресурси – від військ до озброєння, але американські чиновники не пояснили, як саме оцінюватимуть прогрес Європи. Також невідомо, чи дедлайн 2027 року є офіційною позицією адміністрації Трампа, чи лише поглядом окремих представників Пентагону, адже у Вашингтоні існують суттєві розбіжності щодо того, яку роль США мають відігравати в Європі.

Багато європейських посадовців зазначили, що дедлайн нереалістичний за будь-яких критеріїв, адже Європі бракує не лише грошей чи політичної волі, а й часу для заміни деяких американських спроможностей. Серед проблем – затримки у виробництві військової техніки, яку намагаються закупити союзники. Навіть американські системи озброєння, які Європа прагне отримати, можуть поставлятися роками.

Крім того, США надають унікальні можливості, які неможливо просто купити, як-от розвіддані та системи спостереження, що є критично важливими для України.

Представник НАТО, коментуючи ситуацію, зазначив, що європейські союзники вже почали брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту, але не став підтверджувати дедлайн 2027 року.

Європейські країни загалом погодилися на вимогу президента США Дональда Трампа активніше дбати про власну безпеку та оголосили про значне збільшення оборонних витрат. ЄС поставив мету зробити континент здатним до самостійної оборони до 2030 року, але навіть ці плани експерти називають надзвичайно амбітними.