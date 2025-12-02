«Величезний потенціал, який реалізуємо вже найближчим часом»: збірна України з карате завершила Чемпіонат світу з двома медалями

Врешті, Україна записала до своєї скарбнички «срібло» й «бронзу». Хто їх здобув, яким був шлях України на турнірі? Поспілкувалися про це з головним тренером команди Миколою Сіраковським і лідером збірної Андрієм Заплітним.

Підсумки змагань

Чемпіонат світу в Каїрі збірна України завершила з двома нагородами – «сріблом», яке здобув Андрій Заплітний, і «бронзою», яку виборола Анжеліка Терлюга. Головний тренер збірної України Микола Сіраковський переконує, що сподівався ще щонайменше на дві медалі.

Фото: photostyle_ukr Микола Сіраковський (ліворуч)

«Я оцінюю виступ нашої команди як непоганий. Ми посіли вищу позицію, ніж на минулому Чемпіонаті світу в Будапешті, показали кращий результат. Команда дійсно дуже потужна, і ми щиро розраховували на "золото". За тренерським планом ми мали виходити у два фінали, але цього разу вийшов лише один. На жаль, здобути перемогу не вдалося. Водночас майже всі наші спортсмени вийшли з плей-оф і поступилися надалі майбутнім фіналістам чи бронзовим медалістам змагань. Це свідчить про величезний потенціал, який, я переконаний, ми реалізуємо вже найближчим часом», – каже головний тренер команди.

За крок до омріяного «золота»

Найкраще серед українців на турнірі виступив Андрій Заплітний. Він розпочав свій шлях на турнірі з трьох перемог у групі: здолав ангольця Наріо Лопеса, португальця Тіаго Дуарте й новозеландця Логана Зоммервіля.

Фото: photostyle_ukr Каратист Заплітний виступає на ЧС

Далі уродженець Чернівців переміг італійця Даніеля Де Віво (2:1) й француза Енцо Бертона (4:1), гарантувавши собі вихід до півфіналу змагань. Там на нього чекав так званий нейтральний атлет Ернест Шарафутдінов.

Заплітний наголосив, що саме півфінальна сутичка була для нього найбільш принциповою. Уже можна констатувати, що у головній битві він переміг.

«У кожному поєдинку був гідний суперник, окрім півфіналу, звісно. Там був представник "країни 404", і саме цей поєдинок був найбільш принциповим. Це дало ще більше сил та енергії показати світу нашу українську міць.

Ще за день до поєдинків я вже мав уявлення, що може так скластися. Розумів, що півфінал буде напруженим, тому готувався до цього ментально. Хвилювання були, але їх треба було правильно акумулювати в силу й тактичну грамотність на татамі. Дякую тренерам! Ми все правильно зробили й довели на весь світ, що є кращими», – розповідає Заплітний.

Фото: photostyle_ukr Андрій Заплітний з медаллю

Перемігши росіянина, Андрій упритул наблизився до головної нагороди турніру – золотої медалі. Однак не вдалося: завадив Андрію втілити мрію в реальність перший номер світового рейтингу, представник Єгипту Аблалла Абдельазіз.

Сіраковський не приховує: вірили й чекали від Заплітного перемоги.

«Він провів фантастичні поєдинки до фіналу. У четвертому раунді Андрій переміг французького атлета Енцо Бертона — чинного чемпіона Всесвітніх ігор. У півфіналі здолав російського спортсмена – чинного чемпіона Європи. Це вагомі перемоги. У фіналі йому протистояв суперник з Єгипту — чемпіон світу і Всесвітніх ігор. Той самий, який два роки тому зупинив Андрія на шляху до фіналу. Реванш цього разу не вдався, але Андрій ще молодий і має вже дві медалі з двох чемпіонатів світу поспіль. Припускаю, що наступна спроба може стати золотою», – резюмує Сіраковський.

Повернення Терлюги

Ще одну медаль для України здобула Анжеліка Терлюга. Вона поїхала на Чемпіонат світу в новому статусі – мами. Донечка Ніколь була присутня на змаганнях, надихаючи маму на перемоги.

Фото: photostyle_ukr Анжеліка Терлюга (праворуч) під час сутички

Терлюга розпочала виступи в Єгипті з кваліфікаційного раунду, який завершила з однією перемогою у двох сутичках. Анжеліка здолала представницю Люксембургу Дженіфер Ворлін з рахунком 7:0 і вийшла до наступного етапу.

Далі була перемога над італійкою Віоллою Лалло (6:0), а у чвертьфіналі нашу каратистку стримала господарка змагань Ігор Ахлам Юсеф — 4:8. Єгиптянка врешті вийшла до фіналу, чим гарантувала Анжеліці участь у бронзовій сутичці.

Фото: photostyle_ukr Емоції Анжеліки Терлюги після здобуття бронзової медалі

У бронзовому фіналі одеситка протистояла чилійці Валентині Торо Менесес і здобула перемогу з рахунком 6:4. До речі, це вже друга «бронза» в скарбничці Терлюги: у 2023 році вона теж стала третьою на Чемпіонаті світу в Будапешті.

Фото: photostyle_ukr Сіраковський і Терлюга

Сіраковський пояснює, що результат Терлюги доводить: вона поступово набирає свою найкращу форму.

«"Бронза" Анжеліки Терлюги — це доказ того, що чемпіонка повертається на 100%. Ще на зборах ми бачили, що вона набирає оптимальну форму. Ми радіємо "бронзі", але за рівнем її боротьби це цілком могло бути й "золото". Проте виступати проти єгиптянок у переповненому залі, де тиск на суддів відчувався з першої секунди, було значно складніше. Цей Чемпіонат світу показав, що збірна Єгипту на піку. Тим не менш, бронзовий фінал проти другого номера світового рейтингу, гранд-віннера минулого і цього сезону, де перемога була вирвана на останніх секундах, — доказ того, що наша легендарна атлетка відновилася та продовжує тримати світовий зірковий статус», – наголошує наставник.

Фото: photostyle_ukr Анжеліка Терлюга з донечкою

Нездійсненна мрія

Якщо Терлюзі вдалося вирвати медаль, то Олександрі Шолоховій – ні. Олександра протистояла представниці Казахстану Ассель Канай. Українка показала різноманіття техніки в поєдинку, агресію й жагу до перемоги, утім із прикрим рахунком 2:3 зазнала поразки.

Фото: photostyle_ukr Олександра Шолохова (ліворуч) змагається на ЧС

«Ми всі вірили в її результат. Я переконаний, що її потенціал ще не розкрито повністю. Вона сильна, технічна, досвідчена. Є всі підстави вважати, що вона здатна здобути "золото". Поєдинок за "бронзу" був надзвичайно конкурентним. Один бал визначив усе. Команда спрацювала чудово: точна комунікація, відеоповтори — усе було на рівні. Просто трохи не пощастило. Представниця Казахстану – дуже досвідчена атлетка, перший номер світового рейтингу. Водночас до останньої секунди результат був невизначеним. Саша – це наше майбутнє. Вона ще не раз заявить про себе на весь світ», – стверджує тренер.

Фото: photostyle_ukr Український каратист Різван Талібов

Окрім Шолохової, тренерський штаб мав великі сподівання на інших каратистів, які цього разу завершили турнір без нагород.

«Ми чекали медальних сутичок від Різвана Талібова і юної, але вже дуже перспективної Дар’ї Булай. Різван зупинився на стадії групи, Дар’я — у чвертьфіналі, де пропустила вирішальний бал на останніх секундах. Це боляче, але у спорті так буває. Саме ці моменти роблять спортсмена сильнішим», – підсумував Сіраковський.

Фото: photostyle_ukr Капітан збірної України з карате Валерій Чоботар (праворуч) виконує удар

Наступне змагання для каратистів заплановане в турецькому Істанбулі, що відбудеться упродовж 23-25 січня 2026 року.