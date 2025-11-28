Ліга Конференцій: "Шахтар" здобув третю перемогу в основному раунді

Донецький "Шахтар" у четвертому турі футбольної Ліги Конференцій не без труднощів обіграв на виїзді ірландський "Шемрок Роверс".

Виклики чекали на "гірників" ще до стартового свистка: на передматчевій розминці Дмитро Різник відчув дискомфорт, через що місце у воротах довелося зайняти Кирилові Фесюну.

До перерви підопічні Арди Турана забили - взяття воріт суперника організував Кауан Еліас. Пізніше він матиме нагоду оформити дубль, але ВАР скасує гол через офсайд.

Ще до цього рахунок вже був 2:0 на користь гостей зусиллями Єгора Назарини. А потім розпочалися нерви. Меллі за три хвилини до вичерпання основного часу скоротив відставання "Шемрок" і гарантував стресову розв'язку.

Зрештою жовту картку за надмірні емоції заробив навіть Арда Туран, але "Шахтарю" все ж вдалося втриматиме хитку перевагу. 2:1 - донеччани досить комфортно перебувають у зоні прямого виходу до 1/8 фіналу.