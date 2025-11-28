Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСпорт

У столичному ТЦК заперечили, що силою затримали ексфутболіста Дениса Гармаша та вимагали у нього хабар

У ТЦК кажуть, що бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією Денис Гармаш не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. 

У столичному ТЦК заперечили, що силою затримали ексфутболіста Дениса Гармаша та вимагали у нього хабар
Денис Гармаш (архівне фото)
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Київський міський ТЦК та СП виступив із спростуванням інформації про нібито силове затримання ексфутболіста Дениса Гармаша та вимагання у нього хабаря. 

“До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили до ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар”, – йдеться в повідомленні. 

ТЦК з метою запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляє, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Згідно з повідомленням, після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. Скарг щодо неправомірних дій з боку ТЦК від нього не надходило.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies