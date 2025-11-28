У столичному ТЦК заперечили, що силою затримали ексфутболіста Дениса Гармаша та вимагали у нього хабар

У ТЦК кажуть, що бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією Денис Гармаш не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ.

Київський міський ТЦК та СП виступив із спростуванням інформації про нібито силове затримання ексфутболіста Дениса Гармаша та вимагання у нього хабаря.

“До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили до ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар”, – йдеться в повідомленні.

ТЦК з метою запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляє, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Згідно з повідомленням, після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. Скарг щодо неправомірних дій з боку ТЦК від нього не надходило.