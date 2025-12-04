Львівський ТЦК про вбивство їхнього співробітника: "Національна єдність виявилась незахищеною перед зневагою і агресією"

Львівський обласний ТЦК і СП прокоментував вбивство їхнього співробітника, ветерана Юрія Бондаренка. Він отримав смертельне поранення 3 грудня, в складі групи мобільного оповіщення. Група зупинила громадянина, але він відмовився представлятися, не показав документи, поводився провокативно та не реагував на законні вимоги правоохоронців.

Дії групи фіксували відеореєстратори. Про це ТЦК повідомив у Facebook.

Чоловік атакував з ножем Юрія Бондаренка, а старшого солдата Василя Малюка вдарив по голові, після чого втік. У Бондаренка була пошкоджена аорта, що спричинило масивну внутрішню кровотечу.

"Юрія Бондаренка доставили до лікарні, де команда хірургів намагалася врятувати його життя. Попри зусилля медиків, внаслідок критичної крововтрати, він помер. Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни. Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися", – повідомили в ТЦК.

Там додали, що в певної частини суспільства завдяки інформаційним атакам і дезінформації, а також через свідомі наративи про "бусифікацію" і "переслідування" формується переконання, що армія і ТЦК є не інструментами держави, а силами, з якими треба боротися.

“Втрата нашого побратима в тилу від рук громадянина України є винятковою подією, яка ставить суспільство перед необхідністю переосмислити власну відповідальність за те, що відбувається всередині країни. Юрій Бондаренко загинув не на лінії фронту, де кожна хвилина пов’язана з ризиком, а під час виконання завдання з оповіщення – роботи, яка є складовою забезпечення оборони держави так само, як і тих наших побратимів і посестер, які зараз на передовій в окопах. Юрій був людиною, яка мала досвід бойових дій, він знав, що таке втрати, що таке небезпека, що таке раптовість і попри це він продовжував служити. Його смерть означає, що національна єдність, яку ми проголошуємо, виявилася незахищеною перед внутрішньою агресією та зневагою до тих, хто стоїть на обороні держави”, – додали в ТЦК.