Внаслідок отриманих у ДТП травм померла співробітниця фонду Повернись живим Анастасія Атаманюк

Дівчина потрапила в аварію минулого тижня. В ніч на 4 грудня вона померла.

Внаслідок отриманих у ДТП травм померла співробітниця благодійного фонду Повернись живим Анастасія Атаманюк. Вона потрапила в аварію минулого тижня.

Звістку про смерть фонд опублікував у X. Колеги Анастасії повідомили, що вона була світлою і доброю людиною.

"Ті, хто мав можливість працювати з Настею, пам’ятатимуть її відданість роботі та щире бажання допомогти Україні перемогти. Вона любила те, що робила, і залишила слід у серці кожного, хто її знав або хоча б раз перетнувся з нею", – розповіли в Повернись живими.

Фото: Повернись живим у X Анастасія Атаманюк

Команда фонду висловила щирі співчуття родині і друзям Анастасії.