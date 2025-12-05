У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок отриманих у ДТП травм померла співробітниця фонду Повернись живим Анастасія Атаманюк

Дівчина потрапила в аварію минулого тижня. В ніч на 4 грудня вона померла. 

Внаслідок отриманих у ДТП травм померла співробітниця благодійного фонду Повернись живим Анастасія Атаманюк. Вона потрапила в аварію минулого тижня. 

Звістку про смерть фонд опублікував у X. Колеги Анастасії повідомили, що вона була світлою і доброю людиною.

"Ті, хто мав можливість працювати з Настею, пам’ятатимуть її відданість роботі та щире бажання допомогти Україні перемогти. Вона любила те, що робила, і залишила слід у серці кожного, хто її знав або хоча б раз перетнувся з нею", – розповіли в Повернись живими.

Анастасія Атаманюк
Фото: Повернись живим у X
Анастасія Атаманюк

Команда фонду висловила щирі співчуття родині і друзям Анастасії. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies