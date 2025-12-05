Віцепрезидент США переконує, що в Білому домі вважали урегулювання легкою справою.

Відсутність мирної угоди щодо врегулювання війни в України віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді.

Як зазначив республіканець в інтерв'ю NBS News, увесь Білий дім вважав, а президент Дональд Трамп ще й постійно повторював, що припинити російсько-українську війну буде "найлегше".

За словами Венса, якби хтось сказав йому у минулому, що простіше домогтися припинення вогню на Близькому Сході, ніж у Східній Європі, то він би "назвав таку людину божевільною".

При цьому віцепрезидент переконує, що залишається оптимістом і сподівається на "хороші новини у найближчі тижні".