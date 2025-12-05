ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаСуспільствоВійна

Венс: "Війна в Україні - джерело постійного розчарування"

Віцепрезидент США переконує, що в Білому домі вважали урегулювання легкою справою.

Венс: "Війна в Україні - джерело постійного розчарування"
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Відсутність мирної угоди щодо врегулювання війни в України віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді.

Як зазначив республіканець в інтерв'ю NBS News, увесь Білий дім вважав, а президент Дональд Трамп ще й постійно повторював, що припинити російсько-українську війну буде "найлегше".

За словами Венса, якби хтось сказав йому у минулому, що простіше домогтися припинення вогню на Близькому Сході, ніж у Східній Європі, то він би "назвав таку людину божевільною".

При цьому віцепрезидент переконує, що залишається оптимістом і сподівається на "хороші новини у найближчі тижні". 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies