Нафтогаз: ​Масований обстріл росіян практично знищив Херсонську ТЕЦ

Учора, 3 грудня, росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ - наразі станція припинила роботу. Постраждали також співробітники станції.

Про це повідомляє "Нафтогаз України".

"Херсонська ТЕЦ - виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення - забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це - тероризм", - наголосив голова правління НАК Сергій Корецький.

Пресслужба також опублікувала фото, на якому показано лише одне з численних пошкоджень, яких ТЕЦ зазнала за час обстрілів.

Як повідомлялося, впродовж останніх днів росіяни інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Станом на ранок 4 грудня роботу станції призупинили, без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів.