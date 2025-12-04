Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Нафтогаз: ​Масований обстріл росіян практично знищив Херсонську ТЕЦ

Постраждали також співробітники станції.

Нафтогаз: ​Масований обстріл росіян практично знищив Херсонську ТЕЦ
Наслідки удару росіян по Херсонській ТЕЦ
Фото: Нафтогаз

Учора, 3 грудня, росіяни вчергове цілеспрямовано атакували Херсонську ТЕЦ - наразі станція припинила роботу. Постраждали також співробітники станції.

Про це повідомляє "Нафтогаз України".

"Херсонська ТЕЦ - виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення - забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це - тероризм", - наголосив голова правління НАК Сергій Корецький.

Пресслужба також опублікувала фото, на якому показано лише одне з численних пошкоджень, яких ТЕЦ зазнала за час обстрілів.

Як повідомлялося, впродовж останніх днів росіяни інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Станом на ранок 4 грудня роботу станції призупинили, без тепла залишилися понад 40 тисяч абонентів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies