Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
На Харківщині російський дрон вдарив по вантажівці, є жертви

Через російську атаку загинули двоє чоловіків, які були поруч вантажівки.

На Харківщині російський дрон вдарив по вантажівці, є жертви
наслідки удару російського дрона в Ізюмі
Фото: поліція Харківської області

Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"5 грудня у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем", – йдеться у повідомленні.

На місці удару зайнялася пожежа, додали у поліції.

Відомості про загибель людей внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
