На Харківщині російський дрон вдарив по вантажівці, є жертви

Через російську атаку загинули двоє чоловіків, які були поруч вантажівки.

Російський дрон атакував вантажівку в Ізюмі Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"5 грудня у місті Ізюм під час перевантаження дров із автомобіля ЗІЛ у тягач, по транспортному засобу влучив ударний безпілотник. Унаслідок атаки БпЛА в кабіну вантажівки загинули 52 та 67-річні чоловіки, які перебували поруч із автомобілем", – йдеться у повідомленні.

На місці удару зайнялася пожежа, додали у поліції.

Відомості про загибель людей внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.