Суд арештував без права на заставу затриманого за смертельний напад на ветерана у Львові

За даними Радіо Свобода, підозрюваним є Григорій Кедрук. Він стверджує, що не пам'ятає нападу.

Львівський суд помістив під варту без права на заставу затриманого за напад з ножем на ветерана, військовослужбовця Юрія Бондаренка. Про це пишуть Радіо Свобода і Суспільне.

Франківський суд Львова задовольнив клопотання прокуратури, яка просила призначити підозрюваному тримання під вартою без можливості вийти під заставу. Адвокатка 30-річного львів'янина натомість просила про домашній арешт або тримання під вартою з мінімальною заставою.

У коментарі журналістам перед початком засідання затриманий заявив, що під час перевірки документів військовими і правоохоронцями з групи оповіщення "не хотів лізит в Резерв". Він також сказав, що викликав адвоката. Затриманий звинуватив "працівників у формі" в побитті. Він стверджує, що не пам'ятає нападу.

При цьому він визнав, що ніж з місця злочину – його.

Затриманого підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України, розповіли в обласній поліції.





Вбивство ветерана у Львові

3 грудня увечері група мобільного оповіщення зупинила для перевірки документів чоловіка. Чоловік дістав ніж і вдарив ним у ногу військовослужбовця територіального центру комплектування. Ще одного військового він вдарив в голову, після чого втік.

Ножове поранення отримав Юрій Бондаренко – 37-річний ветеран, який захищав Україну ще за часів АТО. Після початку повномасштабного нападу він повернувся на фронт.

"Юрій був військовослужбовцем військової частини А1463, де виконував завдання оператора радіолокаційної станції. У червні 2025 року, зважаючи на серйозне погіршення стану здоров'я, був переведений у Галицько-Франківський ОРТЦК та СП як придатний до тилових підрозділів", – розповідав речник Львівського ТЦК та СП Володимир Молодій.

Життя ветерана врятувати не вдалося: в нього була критично ушкоджена стегнова артерія і крововтрата була надто великою. Він помер 4 грудня в лікарні.

Львівський ТЦК, коментуючи напад, розповів, що чоловік перед нападом поводився провокативно і не реагував на вимоги правоохоронців. Він також звернув увагу на те, що частина суспільства сприймає ТЦК не як інструмент держави, а як ворога, і додав, що цьому сприяє і ворожа дезінформація, і свідомо поширені наративи.