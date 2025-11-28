Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого

Проводяться слідчі дії для встановлення виконавців воєнного злочину.

Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ситуація біля Покровська станом на 28 листопада 2025
Фото: DeepState

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району представники держави-агресора оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ. 

Як зазначає Донецька обласна прокуратура, один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Нещодавно на Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли 5 полонених. Вбивство полонених відбулося 27 листопада близько 9 ранку. Обмудсман Дмитро Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.
﻿
