Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого

У листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району представники держави-агресора оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

Як зазначає Донецька обласна прокуратура, один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Нещодавно на Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли 5 полонених. Вбивство полонених відбулося 27 листопада близько 9 ранку. Обмудсман Дмитро Лубінець направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.