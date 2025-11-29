Ворог масовано атакував Харківщину, є загиблі та поранені

Протягом минулої доби російська армія завдала ударів по Харкову та п’яти населеним пунктам області, застосувавши різні типи озброєння. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 33-річний чоловік; поранені 52-річна та 61-річна жінки. У селі Караїчне Вовчанської громади внаслідок обстрілу загинув 49-річний чоловік.

По Харкову ворог вдарив двома КАБами по Немишлянському району. Загалом по області протягом доби зафіксовано застосування:

10 керованих авіабомб (КАБ),

2 FPV-дронів,

19 безпілотників невстановленого типу.

Через удари зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові постраждали два багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та автомобіль.

У Куп’янському районі в селищі Ківшарівка пошкоджено багатоквартирний будинок. У Чугуївському районі пошкоджено понад два десятки об’єктів: 8 приватних будинків, 5 господарчих споруд і 4 автомобілі в Шестаковому, а також 9 приватних будинків і будинок культури в Кирилівці.

Триває евакуація мешканців прифронтових територій. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 70 людей, нині там перебувають 21 особа. Загалом від початку роботи пункту зареєстровано 13 730 евакуйованих.