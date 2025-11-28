Росіяни скинули авіабомбу на Шестакове Харківської області, є жертви та поранені

Російська армія атакувала КАБом цивільних мешканців села Шестакове на Харківщині.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо, ворог ударив КАБ по с. Шестакове. Внаслідок обстрілу один чоловік загинув, його дані уточнюються. Дві жінки – 61 і 52 років – зазнали травм. Вони шпиталізовані", – каже він.

Фото: Харківська ОВА

Зруйновано щонайменше два приватні будинки і дві господарчі споруди. Пошкоджено ще 6 будинків і 3 господарчі споруди, спалахнула пожежа.

Екстрені служби працюють на місці влучань.