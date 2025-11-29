Головне за ніч та ранок суботи, 29 листопада: масована атака на Київ та Київщину, понад 310 боєзіткнень

Київ уночі і вранці перебував під комбінованою атакою росіян: внаслідок удару безпілотників та ракет є руйнування та виклики медиків. Близько 1 години ночі з Брянська по столиці застосували балістичні ракети, а під ранок – крилаті. Уночі і вранці тривала атака дронів.

За інформацією мера Києва, у столиці зросла кількість постраждалих до 37 осіб. 15 із них, в тому числі, одну дитину медики госпіталізували. Загинули двоє людей.

Станом на 7:30, за інформацією Віталія Кличка, західна частина столиці була без електроенергії. "Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання", – ідеться у повідомленні.

Руйнування є в різних районах Києва.

Уночі 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область, застосувавши 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників, поінформував Президент Володимир Зеленський.

"У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 311 боєзіткнень, найбільше на Покровському (82) та Олександрівському (56) напрямках.

Також Генштаб інформує, щоСили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 171 700 солдатів.

Уночі 29 листопада росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, інформує Міненергетики.

Унаслідок російської атаки на ранок знеструмлені понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 – у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – кажуть у Міністерстві.

Польща піднімала винищувачі, Молдова – закривала повітряний простір, в який проникли ворожі безпілотники.

Уночі сили ППО знищили 577 із 632 ворожих повітряних цілей.

РФ запустила близько 350 "шахедів", 5 "Кинджалів", 23 крилатих ракет Х-101, 4 балістичні ракети "Іскандер-М".

Будинок у Тернополі на вул. Стуса, 8 зазнав значного руйнування внаслідок прямого влучання російської ракети, повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

“Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню”, - зазначили в ОВА. Через руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення були надані рекомендації демонтажу будинку як об’єкта, непридатного для експлуатації.

Місцева влада обговорила низку практичних кроків, необхідних для організації робіт

Агенція Укрінформ із посиланням на власне джерело стверджує, що головним претендентом на посаду керівника Офісу Президента України після відставки Андрія Єрмака є його заступник Павло Паліса.

На користь полковника Збройних Сил України говорить його продуктивність під час роботи в Офісі, а також хороші відносини з американською стороною, що може зіграти важливу роль під час переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Найближчим часом Президент Володимир Зеленський планує провести консультації з кандидатами на роль голови Офісу, після чого ухвалить остаточне рішення.

Репортерка видання The New York Post Кейтлін Доорнбос у мережі X заявила, що колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав їй про свій намір піти на фронт.

Журналістка оприлюднила повідомлення, у якому експосадовець нібито стверджує, що "вирушає на лінію фронту і готовий до будь-якої розправи", бо він "чесна та гідна людина". Єрмак додає, що "служив Україні та був у Києві 24 лютого 2022 року". Попри це, його "зганьбили, а гідність не захистили". Ексголова ОП не хоче "створювати проблеми Зеленському" і тому нібито їде на фронт.

Водночас у офіційних соціальних мережах Єрмака будь-яка реакція на звільнення з посади відсутня.

Компанія Airbus оголосила про безпрецедентну в історії цивільної авіації кампанію з призупинки польотів своїх літаків через знайдену проблему, пов'язану з впливом надмірної сонячної радіації на ключові для систем безпеки дані.

Як пише BBC, виробник повинен оновити програмне забезпечення на 6 тисячах повітряних суден - це приблизно половина усього флоту Airbus у світі. Для більшості літаків це означає проходження процедури, яка займає близько 3 годин. Але 900 лайнерів мають настільки застарілі комп'ютерні системи, що їх потрібно буде повністю замінити. Наразі невідомо, чи є в розпорядженні компанії достатня кількість нового обладнання.

Низка великих авіаперевізників - American Airlines, Delta Airlines, Air India, Wizz Air, Air New Zealand - вже заявили про те, що директива Airbus призведе до змін у графіку їхніх рейсів. Очікуються затримки, переноси та скасування, адже літаки, які не пройшли оновлення, заборонено підіймати у повітря.

Тримаймося!