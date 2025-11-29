ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Тернополі демонтують зруйнований російською ракетою будинок

Конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню. 

У Тернополі демонтують зруйнований російською ракетою будинок
Третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі, 21 листопада 2025
Фото: Нацполіція

Будинок у Тернополі на вул. Стуса, 8 зазнав значного руйнування внаслідок прямого влучання російської ракети.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

“Фахівці представили комплексні матеріали, які свідчать: конструкції будинку зруйновані настільки, що він не підлягає відновленню”, - зазначили в ОВА. 

Через руйнування несучих елементів і високий ризик подальшого обвалення були надані рекомендації демонтажу будинку як об’єкта, непридатного для експлуатації.

Місцева влада обговорила низку практичних кроків, необхідних для організації робіт:

  • визначення термінів та черговості демонтажу;
  • розрахунок потреб у фінансуванні та джерел забезпечення;
  • організація збору, сортування та тимчасового зберігання відходів, що утворяться під час демонтажу;
  • своєчасне інформування мешканців щодо винесення вцілілого майна.

Удар росіян по Тернополю 19 листопада

Внаслідок атаки на Тернопіль 19 листопада загинули 35 людей: через дев'ять днів після удару в лікарні померла 12-річна дитина.

Поранення отримали понад 90 людей. Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина. 

РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС  стратегічної авіації Росії. 

Влучання у житлові будинки у Тернополі під час обстрілу окупантів 19 листопада є не випадкові. Росія свідомо вдарила по цілях, де було багато людей, аби не дати можливості погасити пожежу на промисловому об’єкті.

У Тернополі не буде новорічної ялинки через трагедію 19 листопада. Натомість у центрі міста встановлять традиційну українську шопку.
﻿
