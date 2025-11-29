Поліцейські Київщини продовжують працювати на місцях нічної атаки РФ 29 листопада у області. Станом на 16:20 відомо про пошкодження 25 багатоповерхівок, 106 приватних будинків, 88 автомобілів. Загинула 55-річна жінка, ще 11 осіб постраждали.

Так, за даними поліції, на Броварщині пошкоджено 10 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, 42 транспортних засобів, 20 гаражних приміщень, торгівельний центр та будівля дитячого садка. Ушкоджень зазнали троє громадян.

У Бучанському районі 13 багатоповерхівок, 14 приватних будинків та 20 автомобілів було пошкоджено. Потерпіло двоє чоловіків. Крім того, зазнали пошкоджень будівля і службові автомобілі відділу поліції у Вишневому.

На Обухівщині пошкоджено 69 приватних будинків та 26 автомобілів. Також знищено житловий будинок. Постраждало троє людей: жителя області із травмами доставлено до лікарні, 74-річна жінка та 67-річний чоловік від госпіталізації відмовилися.

У Вишгороді пошкоджень зазнали два багатоповерхові та пʼять приватних будинків. Травмовано двох людей.

На Фастівщині пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Унаслідок ворожого обстрілу місцева жителька загинула, її чоловік отримав тілесні ушкодження.

На місцях подій поліцейські продовжують фіксувати та документувати чергові злочини окупантів.