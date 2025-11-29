США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки обстрілу на Київщині: загинула 1 жінка, ще 11 осіб постраждали

Наразі відомо про пошкодження 25 багатоповерхівок, 106 приватних будинків, 88 автомобілів.

Наслідки обстрілу на Київщині: загинула 1 жінка, ще 11 осіб постраждали
Наслідки обстрілу на Київщині, 29 листопада 2025
Фото: поліція

Поліцейські Київщини продовжують працювати на місцях нічної атаки РФ 29 листопада у області. Станом на 16:20 відомо про пошкодження 25 багатоповерхівок, 106 приватних будинків, 88 автомобілів. Загинула 55-річна жінка, ще 11 осіб постраждали. 

Так, за даними поліції, на Броварщині пошкоджено 10 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, 42 транспортних засобів, 20 гаражних приміщень, торгівельний центр та будівля дитячого садка. Ушкоджень зазнали троє громадян

У Бучанському районі 13 багатоповерхівок, 14 приватних будинків та 20 автомобілів було пошкоджено. Потерпіло двоє чоловіків. Крім того, зазнали пошкоджень будівля і службові автомобілі відділу поліції у Вишневому.

На Обухівщині пошкоджено 69 приватних будинків та 26 автомобілів. Також знищено житловий будинок. Постраждало троє людей: жителя області із травмами доставлено до лікарні, 74-річна жінка та 67-річний чоловік від госпіталізації відмовилися.

У Вишгороді пошкоджень зазнали два багатоповерхові та пʼять приватних будинків. Травмовано двох людей

На Фастівщині пошкоджено двоповерховий приватний будинок. Унаслідок ворожого обстрілу місцева жителька загинула, її чоловік отримав тілесні ушкодження

На місцях подій поліцейські продовжують фіксувати та документувати чергові злочини окупантів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies