Волошин: Сили оборони зупинили російські війська на підступах до Гуляйполя на Запоріжжі

Армія РФ продовжує штурмові дії на Запорізькому напрямку, водночас Сили оборони зупинили ворога на підступах до міста Гуляйполе.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Ситуація доволі непроста, противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту", – заявляє речник.

Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, наразі тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись у Гуляйполе.

"У самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", – додає Волошин.