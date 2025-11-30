На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСуспільствоВійна

Волошин: Сили оборони зупинили російські війська на підступах до Гуляйполя на Запоріжжі

Сили оборони проводять пошуково-ударні дії з виявлення груп росіян.

Волошин: Сили оборони зупинили російські війська на підступах до Гуляйполя на Запоріжжі
Архівне фото
Фото: 1news.zp.ua

Армія РФ продовжує штурмові дії на Запорізькому напрямку, водночас Сили оборони зупинили ворога на підступах до міста Гуляйполе.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Ситуація доволі непроста, противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту", – заявляє речник.

Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, наразі тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись у Гуляйполе. 

"У самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", – додає Волошин.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies