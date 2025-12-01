На Чернігівщині двоє людей постраждали через агресію РФ

Упродовж доби російські війська атакували Чернігівщину і поранили там двох людей. Область зазнала ударів БпЛА.

Про це інформує ДСНС.

У Корюківському районі у результаті влучання по одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка, її госпіталізовано.

У Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки