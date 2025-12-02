Судно зазнало чотирьох зовнішніх вибухів, але не затонуло.

За інформацією агенції Bloomberg, поблизу берегів Африки біля Сенегалу відбувся підрив ще одного, третього за останній час танкера, що належить до так званого "тіньового нафтового флоту" Росії.

Судно Mersin зазнало чотирьох зовнішніх вибухів, внаслідок чого вода проникнула до машинного відділення. Проте танкер вдалося стабілізувати, екіпаж не постраждав, витоку нафти не зафіксовано.

Попередні два інциденти з кораблями "тіньового флоту" відбулися у Чорному морі. Джерела LB стверджують, що порушники санкцій зазнали атаки морськими дронами Служби безпеки України. Чи пов'язані з діяльністю СБУ вибухи біля Африки - поки невідомо.