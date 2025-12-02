Японія надасть МВС допомогу на 27 млн доларів

Більша частина грошей буде спрямована на гуманітарне розмінування.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме започаткували масштабну грантову програму, яка суттєво посилить спроможності МВС.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Загальний обсяг допомоги – 27 млн доларів.

З цієї суми на гуманітарне розмінування закладено 23,6 млн доларів. У межах програми рятувальники отримають:

машини механізованого розмінування

роботизовані комплекси

обладнання для підводного розмінування

техніку та запчастини для їх обслуговування та ремонту

Також буде створено 8 мобільних класів безпеки для навчання дітей, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.

На медичну сферу виділяється понад 3 млн доларів. Медзаклади системи МВС отримають сучасне обладнання для хірургії, стабілізації постраждалих та відновлення після травм.