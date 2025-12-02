Японія надасть МВС допомогу на 27 млн доларів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме започаткували масштабну грантову програму, яка суттєво посилить спроможності МВС.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Загальний обсяг допомоги – 27 млн доларів.
З цієї суми на гуманітарне розмінування закладено 23,6 млн доларів. У межах програми рятувальники отримають:
- машини механізованого розмінування
- роботизовані комплекси
- обладнання для підводного розмінування
- техніку та запчастини для їх обслуговування та ремонту
Також буде створено 8 мобільних класів безпеки для навчання дітей, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів.
На медичну сферу виділяється понад 3 млн доларів. Медзаклади системи МВС отримають сучасне обладнання для хірургії, стабілізації постраждалих та відновлення після травм.