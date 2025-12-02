Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Японія надасть МВС допомогу на 27 млн доларів

Більша частина грошей буде спрямована на гуманітарне розмінування.

Японія надасть МВС допомогу на 27 млн доларів
Працівники ДНС провдять гуманітарне розмінування у Запорізькій області
Фото: ДСНС Запорізької області

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме започаткували масштабну грантову програму, яка суттєво посилить спроможності МВС.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Загальний обсяг допомоги – 27 млн доларів. 

З цієї суми на гуманітарне розмінування закладено 23,6 млн доларів. У межах програми рятувальники отримають:

  • машини механізованого розмінування
  • роботизовані комплекси
  • обладнання для підводного розмінування
  • техніку та запчастини для їх обслуговування та ремонту

Також буде створено 8 мобільних класів безпеки для навчання дітей, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. 

На медичну сферу виділяється понад 3 млн доларів. Медзаклади системи МВС отримають сучасне обладнання для хірургії, стабілізації постраждалих та відновлення після травм.
﻿
