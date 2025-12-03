Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПД: росіяни поширюють фейки про начебто "злочини ЗСУ проти цивільного населення" у Покровську

Повідомлення росіян вкотре не мають жодних доказів.

ЦПД: росіяни поширюють фейки про начебто "злочини ЗСУ проти цивільного населення" у Покровську
російські фейкові заяви
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти розгорнули чергову інформаційну атаку, намагаючись звинуватити Сили оборони України у навмисному знищенні цивільного населення Покровська Донецької області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Через підконтрольні медіа ворог поширює вигадки про те, що український безпілотник буцімто навмисно атакував мирного мешканця Покровська, який їхав на велосипеді та ще й із білим прапором. російські пропагандисти перекручують реальність, намагаючись звинуватити українських військових у навмисному знищенні цивільних, зокрема людей похилого віку", – зазначають у Центрі.

У ЦПД додають, що такі повідомлення не мають жодних доказів. Вони базуються на "свідченнях" російських військових.

"Мета цих дезінформаційних вкидів — дискредитувати Сили оборони України та відволікти увагу від справжніх злочинців — росіян," — наголошують у відомстві.
