Сирський: Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська

Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська. У його районі та в районі Мирнограда оборонці активними діями блокують спроби окупантів накопичити штурмові піхотні групи і просуватися в обхід, повідомив головком Олександр Сирський у Facebook.

І в Покровську, і в Мирнограді українські військовослужбовці продовжують утримувати визначені райони. Сирський запевнив, що українські командири розуміють важливість збереження життів і здоров'я захисників.

"З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника", – сказав головком.

Олександр Сирський додав, що ухвалив низку рішень стосовно бойового управління і забезпечення сил і засобів.

Фото: Головнокомандувач у Facebook Редіс і Мадяр

Днями Росія оголосила про повне взяття під контроль Покровська – міста, на окупацію якого вона кинула значні сили. Однак Україна ці заяви спростувала.

Учора 7 корпус ДШВ, який несе оборону в Покровську, повідомив, що росіяни штурмують північну частину міста.

Важкою є ситуація і в Вовчанську та Куп'янську.

Бої за Покровськ

У серпні 2025-го президент повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними. Як і відхід військ.

30 жовтня президент сказав, що ситуація в Покровську складна і росіяни справді контролюють логістику дронами, але з іншого боку те саме роблять Сили оборони.

На підсилення українських позицій на Покровський напрямок поїхали головком Олександр Сирський та керівник ГУР Кирило Буданов.

Станом на 3 листопада тривали спроби Сил оборони зачистити місто. Вони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.

4 листопада аналітики Deep State повідомили, що ситуація в Покровську критична. Ворог почав облаштовувати там позиції і контролює дронами фактично все місто.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування ДШВ повідомив, що ворог намагатиметься змінити вектор удару на Мирноград, а в Покровську вони в очікуванні поповнення знищили активність. Того ж дня президент укотре констатував складну ситуацію в Покровську.



