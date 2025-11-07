Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

"Ситуація в Покровську складна": Зеленський про наміри Росії захопити місто

Біля Вовчанська на Харківщині за добу зафіксовано накопичення 600 росіян.

"Ситуація в Покровську складна": Зеленський про наміри Росії захопити місто
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками Ставки прокоментував про ситуацію на важливих напрямках фронту, пише LB.ua.

“Ситуація в Покровську складна, — визнав сьогодні на брифінгу президент Володимир Зеленський. — 5 листопада ворог здійснив штурмові дії технікою, яка була знищена. І продовжує штурмувати.

Президент наголосив: ціль ворога — захопити Покровськ. Це, на думку Володимира Зеленського, Росія хоче подати США як привід тиснути на Україну, мовляв: "ми казали, що візьмемо Донбас".

"Путін боїться сильних рішень з боку США, тому їм дуже важливий успіх на полі бою, щоб повернути наратив, аби тиснути на Україну", — вважає президент.

Щодо можливості виведення українських військ із міста, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов зазначив, що всі рішення будуть прийматися командуванням, але не публічно, щоб не нашкодити українським оборонцям.

"Покровськ сьогодні — один із найгарячіших напрямків. Ворог більше року не відмовляється від спроб захопити місто. Намагається створювати осередки наступу, а також перевагу у силах і засобах", — додав генерал-лейтенант.

Також напружена ситуація у Вовчанську. Ворог накопичує сили. За добу зафіксовано накопичення 600 росіян, сказав Президент.

Щодо ситуації в Сіверську глава держави сказав: росіяни намагалися захопити місто, але не мали успіху. Натомість на Купʼянському напрямку є просування наших військ на 1100-1200 метрів.
﻿
