Зеленський: Росію потрібно позбавити фінансової можливості продовжувати війну

"На кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь", — наголошує Президент.

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку Росії по території України, внаслідок якої постраждали мирні мешканці та цивільна інфраструктура.

Про це Президент повідомив у Телеграм.

Глава держави повідомив, що під час нічного обстрілу Дніпра російська ракета влучила у житловий будинок — загинула одна людина, 11 отримали поранення, серед них діти (за оновленими даними загинули троє людей, 12 зазнали поранень - ред.). Ще одна жертва зафіксована на Харківщині, є поранені на Київщині, Полтавщині, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині.

За словами президента, у регіонах працюють усі служби — триває рятувальна операція, надається допомога постраждалим, ведуться відновлювальні роботи.

Зеленський наголосив, що за час атаки Росія випустила понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, ціллю яких стали житлові будинки, енергетична та інша критична інфраструктура.

Президент закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву, щоб позбавити її фінансових можливостей продовжувати війну.

"Обов’язково має бути європейське рішення щодо російських заморожених активів, додаткові санкції, підтримка й посилення захисту України. На кожен удар Москви по нашій енергетиці має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків", — підкреслив Зеленський.

Він також звернув увагу на необхідність накласти обмеження на атомну енергетику Росії, посилити контроль над постачанням мікроелектроніки до російського ВПК і вжити додаткових заходів щодо обмеження торгівлі нафтою та газом.

