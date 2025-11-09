Протягом доби росіяни атакували шість населених пунктів Харківщини, поранений цивільний

У чотирьох районах Харківщини є пошкодження житлових будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися шість населених пунктів Харківської області. У результаті обстрілу села Рокитне Нововодолазької громади постраждав 46-річний чоловік, який звернувся по допомогу до медиків.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією обласної влади, противник активно застосовував різні види озброєння: одну авіаційну керовану бомбу (КАБ); сім ударних безпілотників типу "Герань-2"; два FPV-дрони.

У Золочеві Богодухівського району пошкоджений приватний будинок, у Куп’янському районі (с. Горяне) – два приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль;

У Харківському районі у селі Руські Тишки також пошкоджено приватний будинок, у Лозівському – десять приватних будинків.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 164 людини. Наразі там залишаються 42 особи. Загалом від початку роботи пункту зареєстровано 11 368 людей.