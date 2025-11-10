Уночі Росію атакували дрони. Місцеві мешканці заявили про пожежу в Туапсе. За попередніми даними, там горів причал, передає канал Astra.
Тривога в місті тривала майже 8 годин. При цьому загрозу оголошували не лише від повітряних дронів, а й від безпілотних катерів.
Голова муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко спершу повідомив про закінчення загрози атаки безекіпажних катерів і дронів, але потім прибрав повідомлення про катери.
У телеграм-каналах поширили відео, на якому, як стверджується, морський дрон атакував причал.
Про вибухи повідомляли і в Новокубийшевську (Самарська область).