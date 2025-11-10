За попередніми даними від очевидців, причал атакували морські БпЛА.

Уночі Росію атакували дрони. Місцеві мешканці заявили про пожежу в Туапсе. За попередніми даними, там горів причал, передає канал Astra.

Тривога в місті тривала майже 8 годин. При цьому загрозу оголошували не лише від повітряних дронів, а й від безпілотних катерів.

Голова муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко спершу повідомив про закінчення загрози атаки безекіпажних катерів і дронів, але потім прибрав повідомлення про катери.

У телеграм-каналах поширили відео, на якому, як стверджується, морський дрон атакував причал.

Про вибухи повідомляли і в Новокубийшевську (Самарська область).