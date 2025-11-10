Укрзалізниця анонсувала зупинки поїзда Київ - Бухарест в Молдові

Цим поїздом можна буде доїхати до трьох молдовських міст.

Потяг №99/100 Київ - Бухарест зупинятиметься в Молдові.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що ним можна доїхати до трьох міст: Унгени, Бельц-Ораш та Окница.

В Укрзалізниці нагадали, що у містах Велчинець та Унгени поїзд проходить прикордонний контроль, отже слід врахувати це при плануванні поїздки.

Крім того, громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду по території Молдови. Для українців цей документ не потрібний.

За місяць квитки на потяг Київ - Бухарест купили 6588 осіб.